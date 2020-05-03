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      Туризм в условиях пандемии: как Европа готовится к летнему сезону

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      Пока что юг Европы страдает от ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19: пустые пляжи, отели и рестораны. Но количество новых заражений постепенно снижается, поэтому европейские правительства задумались над тем, как спасать туристическую отрасль ЕС.

      Докладніше про те, як у Європі планують відновлювати туризм – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Зверніть увагу Епоха коронавірусу: як країни проходить перевірку епідемією

      Франція

      Ще у травні 2019 року місто Кассі на Лазуровому узбережжі Франції було вщент заповнене туристами. Тепер тут майже немає людей.

      "Вранці я прокидаюся зі сльозами на очах. Мені дуже сумно, адже немає людей, немає звичного руху в місті", – розповіла мер міста Даніель Мілон.

      Поки влада Франції не говорить про відкриття ресторанів, готелів та пляжів. В уряді розробляють рекомендації щодо правил безпеки. Ймовірне відновлення роботи готелів та ресторанів заплановане на початок літа. Однак не йдеться про відкриття кордонів, тож місцеві бізнесмени сподіваються на вітчизняних відпочивальників.

      франція туризм карантин
      У французькому місті Кассі наразі порожньо на вулицях / Скриншот з відео

      Італія

      У Римі креативно підійшли до безпеки відвідувачів кафе, барів та ресторанів. Джорджо Вішоне розробив роздільну панель для столу, яка повністю перекриває його в ширину.

      Завдяки тому, що вона прозора, відвідувачі закладів можуть спілкуватися ніби за звичних умов.

      Італія
      Спеціальна роздільна панель для столів / Скриншот з відео

      Втім попри цю розробку заклади залишатимуться зачиненими щонайменше до червня. Уряд також не планує відкривати кордони. Туристична асоціація Італії звернулась до влади, аби та дозволила приїхати хоча б туристам з країн ЄС. Адже італійська туристична галузь отримувала до 70% своїх прибутків від іноземців.

      "Якщо фабрика не виробить якійсь товар сьогодні, вони можуть це зробити завтра. Якщо магазин не продасть свій товар сьогодні, він може продати його завтра. А кімната в готелі опівночі перетворюється на непроданий товар", – пояснив глава Асоціації готельєрів Італії Бернабо Бокка.

      Австрія

      В Австрії не можуть продати свої послуги відомі віденські візники. Через відсутність іноземних туристів їхній бізнес опинився під загрозою. Скорочення попиту призвело до низьких прибутків, а коні потребують щоденного догляду. Тож візники просять державу про допомогу.

      Австрія візники карантин
      Візники у Відні / Скриншот з відео

      Австрійський уряд одним з перших в Європі почав пом'якшувати карантин. Тут вже працюють магазини, перукарні, спортзали. З середини травня дозволять відкрити ресторани, наприкінці місяця – готелі. Уряд готовий відкривати кордони, але поки для сусідніх країн і не раніше, ніж у червні.

      Іспанія

      На улюбленій багатьма туристами набережній Барселони наразі дуже людно. Але не тому що розпочався туристичний сезон. Вперше від початку карантину в Іспанії громадянам дозволили займатися спортом на відкритому повітрі.

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      Зараз не відомо, коли іноземні туристи зможуть приїхати до Барселони. Адже поки уряд не говорить про відкриття кордонів. А от кафе, барам, ресторанам та готелям дозволять відновити роботу вже наступного тижня.

      Довідка. Станом на 3 квітня у світі підтверджено 3 537 173 випадки COVID-19. 246 950 людей померли від коронавірусу, 1 145 031 – одужали.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Франции Австрия Коронавирус COVID-19
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