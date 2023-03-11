Об этом сообщил первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Гречаник на заседании выездного Комитета по вопросам экологической политики и природопользования ВРУ. Он добавил, что враг обязательно заплатит за содеянное.

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Мы считаем каждое уничтоженное дерево, – Минприроды

Подсчеты ведомства показывают, что общий вред окружающей среде Украины, спровоцированный российской войной, уже достигает более 2 триллионов гривен. По словам замминистра, оценка ущерба охватывает и засорение земель, и загрязнение воздуха, сожженные леса, и разрушенные объекты.

Мы считаем каждое уничтоженное дерево. И каждую гривну, которую нам заплатит Россия за содеянное. Каждый день продолжаем устанавливать новые факты ущерба и разрушений,

– подчеркнул Гречаник.

Кроме того, страна-агрессор продолжает свой "ядерный шантаж" и провоцирует климатический кризис из-за ситуации с ЗАЭС. "Возмездие неизбежно", – констатировал напоследок Руслан Гречаник.

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