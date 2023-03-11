Об этом сообщил первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Гречаник на заседании выездного Комитета по вопросам экологической политики и природопользования ВРУ. Он добавил, что враг обязательно заплатит за содеянное.
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Мы считаем каждое уничтоженное дерево, – Минприроды
Подсчеты ведомства показывают, что общий вред окружающей среде Украины, спровоцированный российской войной, уже достигает более 2 триллионов гривен. По словам замминистра, оценка ущерба охватывает и засорение земель, и загрязнение воздуха, сожженные леса, и разрушенные объекты.
Мы считаем каждое уничтоженное дерево. И каждую гривну, которую нам заплатит Россия за содеянное. Каждый день продолжаем устанавливать новые факты ущерба и разрушений,
– подчеркнул Гречаник.
Кроме того, страна-агрессор продолжает свой "ядерный шантаж" и провоцирует климатический кризис из-за ситуации с ЗАЭС. "Возмездие неизбежно", – констатировал напоследок Руслан Гречаник.
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Почему Россия не вышла, а приостановила участие в ДСНВ
- В феврале российский президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, ограничивающем количество ядерных боезарядов. Политолог Валентин Гладких считает, что Кремль такими манипуляциями хочет оценить реакцию мира
- Россия использует "ядерный шантаж" в качестве ИПСО. Путин хочет распространить в массы нарратив, что из-за поддержки Украины весь мир "подвергается опасности и может сгореть в пламени ядерной войны".
- Российский президент надеется, что это вызовет панику в мировом инфополе. Тогда граждане стран Запада начнут влиять на свои правительства с требованием пересмотреть беспрецедентный уровень поддержки Украины, который есть сегодня.