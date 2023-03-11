Про це повідомив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Гречаник на засіданні виїзного Комітету з питань екологічної політики та природокористування ВРУ. Він додав, що ворог обов'язково заплатить за скоєне.
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Ми рахуємо кожне знищене дерево, – Мінприроди
Підрахунки відомства показують, що загальна шкода довкіллю України, спровокована російською війною, вже сягає понад 2 трильйони гривень. За словами заступника міністра, оцінка збитків охоплює і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, й зруйновані об’єкти.
Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить Росія за скоєне. Щодня продовжуємо встановлювати нові факти шкоди і руйнувань,
– наголосив Гречаник.
Крім того, країна-агресорка продовжує свій "ядерний шантаж" та провокує кліматичну кризу через ситуацію із ЗАЕС. "Відплата неминуча", – констатував наостанок Руслан Гречаник.
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Чому Росія не вийшла, а призупинила участь у ДСНО
- У лютому російський президент Владімір Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який обмежує кількість ядерних боєзарядів. Політолог Валентин Гладких вважає, що Кремль такими маніпуляціями хоче оцінити реакцію світу.
- Росія використовує "ядерний шантаж" як ІПСО. Путін хоче поширити в маси наратив, що через підтримку України весь світ "наражається на небезпеку й може згоріти у полум'ї ядерної війни".
- Російський президент сподівається, що це викличе паніку у світовому інфополі. Тоді громадяни країн Заходу почнуть впливати на свої уряди з вимогою переглянути безпрецедентний рівень підтримки України, який є сьогодні.