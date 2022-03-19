Отмечается, что среди них 648 детей. По информации Запорожского городского совета, все прибывшие уже получили убежище.

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Обеспечены всем необходимым

"Сейчас у них есть крыша над головой, необходимые продукты, медикаменты, вещи первой необходимости. Переселенцам также оказывают медицинскую и психологическую помощь", – сообщили в горсовете.

Справка. Всего за 4 дня в Запорожье прибыло более 15 тысяч переселенцев из разных населенных пунктов, из них более 3 тысяч – это дети.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что по состоянию на 19 марта оккупантов остановили практически по всем направлениям. Также он отметил, что Мариуполь обороняется и врагу его не отдадут.

С момента блокады Мариуполя начался сбор гуманитарного груза для местных. По состоянию на 19 марта уже собрали 200 тонн гумпомощи, а к помощи присоединилось 12 стран.

По информации украинских защитников, рашисты советуют мариупольцам надевать белые повязки, якобы они будут выделять гражданское население. Впрочем, орки делают это для того, чтобы мирных жителей путали с российскими оккупантами.

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