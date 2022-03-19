Зазначається, що серед них 648 дітей. За інформацією Запорізької міської ради, усі, хто прибув – уже отримали прихисток.
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Забезпечені всім необхідним
"Зараз у них є дах над головою, необхідні продукти, медикаменти, речі першої необхідності. Переселенцям також надають медичну та психологічну допомогу", – повідомили у міськраді.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що станом на 19 березня окупантів зупинили практично на всіх напрямках. Також він зазначив, що Маріуполь обороняється і ворогу його не віддадуть.
- З часу блокади Маріуполя почався збір гуманітарного вантажу для місцевих. Станом на 19 березня вже назбирали 200 тонн гумдопомоги, а до допомоги долучилось 12 країн.
- За інформацією українських захисників, рашисти радять маріупольцям одягати білі пов'язки нібито вони виділятимуть цивільне населення. Втім орки роблять це задля того, аби мирних мешканців плутали з російськими окупантами.
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