Субота, 19 березня, став останнім днем на землі для чималої кількості загарбників біля Маріуполя. Все завдяки зусиллям бійців полку "Азов", які провели спецоперацію.

До теми Бійці готові почати деблокаду, потрібен наказ, – захисники Маріуполя чекають на підтримку

Українські захисники здійснили рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та до взводу піхоти.

За попередніми даними, знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.