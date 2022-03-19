З часу блокади Маріуполя почався збір гуманітарного вантажу з найнеобхіднішим для жителів міста. До цього часу назбирали 200 тонн гумдопомоги, а до допомоги вже долучилось 12 країн.
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Частину гуманітарного вантажу планується відправити до Маріуполя, інша – піде на допомогу маріупольцям, які приїхали до Запоріжжя.
Перелік держав, які надали гуманітарну допомогу маріупольцям через Центр підтримки МСБ:
- Великобританія;
- Грузія;
- Польща;
- Німеччина;
- Латвія;
- Нідерланди;
- Косово;
- Туреччина;
- Канада;
- США;
- ОАЕ;
- Норвегія.
Зазначимо, що українські захисники героїчно втримують оборону Маріуполя. Ба більше, вони завдають неабияких втрат ворогу.
Наші воїни здійснили рейд по ворожому командному пункту та тиловому пункту управління. Під час цього знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та до взводу піхоти.
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