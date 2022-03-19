С момента блокады Мариуполя начался сбор гуманитарного груза с самым необходимым для жителей города. К этому времени собрали 200 тонн гуманитарной помощи, а к помощи уже присоединилось 12 стран.

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Часть гуманитарного груза планируется отправить в Мариуполь, другая часть – пойдет на помощь приехавшим в Запорожье мариупольцам.

Список государств, которые оказали гуманитарную помощь мариупольцам через Центр поддержки МСБ:

  • Великобритания
  • Грузия
  • Польша
  • Германия
  • Латвия
  • Нидерланды
  • Косово
  • Турция
  • Канада
  • США
  • ОАЭ
  • Норвегия

Отметим, что украинские защитники героически удерживают оборону Мариуполя. Более того, они наносят большие потери врагу.

Наши воины совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления. Во время этого уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.

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