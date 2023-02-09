В компании подчеркнули, что налог на прибыль в 2022 году составил 6,6 миллиарда гривен, единый социальный взнос – более 4 миллиардов и налог на доходы физических лиц – 3,7 миллиарда гривен. Это самые большие суммы из тех, что в 2022 году поступили в бюджеты всех уровней в Украине.

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В то же время, в условиях военных действий украинские предприятия Метинвеста также увеличили плату за пользование недрами на 10% против 2021 года – до 3,2 миллиарда гривен, а плату за землю на 28% – до 1,1 миллиарда гривен. Кроме того, значительным источником государственного и местных бюджетов стал экологический налог. В 2022 году Группа Метинвест уплатила в этом кейсе 600 миллионов гривен.

"Прошлый год был очень сложным для всей страны и для бизнеса в частности. Предприятия Метинвеста в Украине работают под постоянной угрозой вражеских обстрелов и в условиях дефицита электроэнергии. Нам пришлось перестроить работу, в частности, из-за остановки мариупольских комбинатов и логистических ограничений. Однако Группа остается одним из крупнейших. налогоплательщиков в государстве и одним из крупнейших частных спонсоров украинской армии. Мы и дальше будем надежной опорой для страны – до и после победы Украины над врагом", – комментирует годовой отчет гендиректор Группы Метинвест Юрий Рыженков.