У компанії підкреслили, що податок на прибуток у 2022 році склав 6,6 мільярда гривень, єдиний соціальний внесок – понад 4 мільярди і податок на доходи фізичних осіб – 3,7 мільярда гривень. Це найбільші суми з тих, що у 2022 році надійшли до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Читайте також ЗСУ отримали 100 мобільних бункерів-укриттів від Метінвесту

Водночас в умовах воєнних дій українські підприємства Метінвесту також збільшили плату за користування надрами на 10% проти 2021 року – до 3,2 мільярда гривень, а плату за землю на 28% – до 1,1 мільярда гривень. Крім цього, значним джерелом державного та місцевих бюджетів став екологічний податок. У 2022 році Група Метінвест сплатила у цьому кейсі 600 мільйонів гривень.

"Минулий рік був дуже складним для всієї країни й для бізнесу зокрема. Підприємства Метінвесту в Україні працюють під постійною загрозою ворожих обстрілів та в умовах дефіциту електроенергії. Нам довелося перебудувати роботу, зокрема через зупинення маріупольських комбінатів і логістичні обмеження. Проте Група залишається одним із найбільших платників податків у державі й одним із найбільших приватних спонсорів української армії. Ми й надалі будемо надійною опорою для країни – до і після перемоги України над ворогом", –коментує річний звіт гендиректор Групи Метінвест Юрій Риженков.