Более 20 миллионов гривен залога по делу об импорте битума из России направили на нужды ВСУ

20,7 миллиона гривен залога по делу о незаконном импорте российского битума в Украину было обращено в пользу государства. Средства перечислили на специальный счет для поддержки ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора на официальной странице в телеграме. 24 канал передает детали дела.

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Дело о незаконном импорте российского битума

Бенефициар ряда предприятий в течение 2015 года организовал покупку на территории России дорожного битума. Мужчина импортировал приобретенное в Украину грузовиками через временно оккупированную территорию Крыма, Керченской переправой, что противоречит действующему законодательству Украины.

При этом предприниматель уплатил незаконно созданным таможенным органам России на территории Автономной Республики Крым таможенные платежи на сумму, эквивалентную 3,8 миллиона гривен. Вместе с тем мужчина путем обмана завладел имуществом предприятий-контрагентов за поставленные товары в размере более 19 миллионов гривен.

Во время досудебного расследования обвиняемому была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения 20,7 миллиона гривен залога, который он и внес. Далее горе-предприниматель нарушил определенные судом обязательства и покинул территорию Украины, выехав через Россию в Армению.

К слову, по ходатайству прокурора, судом было внесено решение об обращении внесенного обвиняемым залога в пользу государства. Так, 20,7 миллиона гривен перечислено на нужды Вооруженных Сил Украины.

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