Часть предприятий Укроборонпрома осталась на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Понятно, что Украина сейчас не имеет никакого влияния. Стал ли Укроборонпром инициатором каких-то судебных процессов против России – читайте в материале.

Руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал, что они смотрят на судебные разбирательства НАК Нафтогаза. Поддерживают и гордятся ими, ведь редко в Украине защищают государственные интересы.

Читайте первую часть интервью Приватизации не будет, это фейк: Абромавичус об изменениях, которые ждут Укроборонпром

Он добавил, что к сожалению, за последние 30 лет больше примеров, когда государственные интересы "сливались".

Более 20 предприятий остались на оккупированных территориях,

– сообщил Айварас Абромавичус.

"У нас более 20 предприятий остались на оккупированных территориях. Мы еще не начали этот процесс (судебный – 24 канал). Буквально 2 недели назад я писал Юрию Витренко (глава НАК Нафтогаза – 24 канал) и мы договорились о такой себе дорожной карте, а именно каким способом мы будем оценивать свои возможности в таких судебных спорах. Поэтому в этом направлении еще немножко рано говорить", – рассказал руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

Украина достойна быть в семье НАТО, – Абромавичус – вторую часть интервью читайте здесь.

Смотрите полное интервью с Айварасом Абромавичюсом на 24 канале:​