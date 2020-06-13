Понад 20 оборонних підприємств залишилося на окупованих територіях: чи будуть за них суди
Частина підприємств Укроборонпрому залишилися на окупованих територіях Донбасу та Криму. Зрозуміло, що Україна зараз не має ніякого впливу. Чи став Укроборонпром ініціатором якихось судових процесів проти Росії – читайте у матеріалі.
Керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів, що вони дивляться на судові розгляди НАК Нафтогазу. Підтримують та гордяться ними, адже рідко в Україні захищають державні інтереси.
Читайте першу частину інтерв'ю Приватизації не буде, це фейк: Абромавичус про зміни, які чекають Укроборонпром
Він додав, що, на жаль, за останніх 30 років більше прикладів, коли державні інтереси "зливалися".
Понад 20 підприємств залишилося на окупованих територіях,
– повідомив Айварас Абромавичус.
"У нас понад 20 підприємств залишилося на окупованих територіях. Ми ще не почали цей процес (судовий – 24 канал). Буквально 2 тижні тому я писав Юрію Вітренко (голова НАК Нафтогазу – 24 канал) й ми домовилися про таку собі дорожню карту, а саме яким способом ми будемо оцінювати свої можливості в таких судових спорах. Тому в цьому напрямку ще трошки рано говорити", – розповів керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус.
Україна гідна бути в сім’ї НАТО, – Абромавичус – другу частину інтерв'ю читайте тут.
Дивіться повне інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом на 24 каналі: