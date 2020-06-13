Частина підприємств Укроборонпрому залишилися на окупованих територіях Донбасу та Криму. Зрозуміло, що Україна зараз не має ніякого впливу. Чи став Укроборонпром ініціатором якихось судових процесів проти Росії – читайте у матеріалі.

Керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів, що вони дивляться на судові розгляди НАК Нафтогазу. Підтримують та гордяться ними, адже рідко в Україні захищають державні інтереси.

Читайте першу частину інтерв'ю Приватизації не буде, це фейк: Абромавичус про зміни, які чекають Укроборонпром

Він додав, що, на жаль, за останніх 30 років більше прикладів, коли державні інтереси "зливалися".

Понад 20 підприємств залишилося на окупованих територіях,

– повідомив Айварас Абромавичус.

"У нас понад 20 підприємств залишилося на окупованих територіях. Ми ще не почали цей процес (судовий – 24 канал). Буквально 2 тижні тому я писав Юрію Вітренко (голова НАК Нафтогазу – 24 канал) й ми домовилися про таку собі дорожню карту, а саме яким способом ми будемо оцінювати свої можливості в таких судових спорах. Тому в цьому напрямку ще трошки рано говорити", – розповів керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Україна гідна бути в сім’ї НАТО, – Абромавичус – другу частину інтерв'ю читайте тут.

Дивіться повне інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом на 24 каналі: