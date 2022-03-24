На Львовщине уже сформировали 2 бригады территориальной обороны. Штат укомплектовали, увеличивать количество военных пока не планируют.

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Среди сложившихся бригад есть 103-я, которая занимается территориальной обороной Львовской области и 125-я, которая обороняет Львов. Теперь в области комплектуют добровольческие формирования территориальных общин,

– объяснили в ОВА.

Эти формирования будут помогать батальонам территориальной обороны вести оборону Львова и области. Добровольцев обучают военному делу и медицинской помощи.

Участники без отрыва от основной работы могут дежурить и патрулировать на своих территориях. Такие лица будут в резерве для участия в территориальной обороне.

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