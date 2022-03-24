На Львівщині вже сформували 2 бригади територіальної оборони. Штат укомплектували, збільшувати кількість військових не планують поки.

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Серед сформованих бригад є 103-тя, яка займається територіальною обороною Львівської області і 125-та, яка обороняє Львів. Тепер в області комплектують добровольчі формування територіальних громад,

– пояснили в ОВА.

Ці формування будуть допомагати батальйонам територіальної оборони вести оборону Львова та області. Добровольців навчають військової справи та медичної допомоги.

Учасники без відриву від основної роботи можуть чергувати та патрулювати на своїх територіях. Такі особи будуть в резерві для участі в територіальній обороні.

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