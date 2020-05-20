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Более 200 килограммов взрывчатки нашли у боевиков на Луганщине: фото

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Схрон взрывчатки в 216 килограммов
Схрон взрывчатки в 216 килограммов / Прокуратура Луганщины

СБУ, прокуратура и полиция Луганщины нашли схрон взрывчатки в 216 килограммов, оставленный участниками незаконных вооруженных формирований.

Взрывчатка, вероятно, была похищена из одной из шахт города, сообщает прокуратура Луганской области.

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По информации прокуратуры, гражданин РФ, который проживал в городе до июля 2014 г. и принимал активное участие в незаконном вооруженном формировании "Призрак", закопал на собственном дворе взрывчатку – 72 пакета по 10 амонитовых шашек в каждом.

Схрон был обнаружен на глубине 5 метров с применением спецтехники. Владелец дома сейчас находится на временно неподконтрольной территории Луганской области.

Как сообщает полиция, в ходе следственных действий установлено, что подозреваемый – 48-летний житель Лисичанска, еще в 2014 году добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование – так называемую "Казацкую национальную гвардию Всевеликого войска Донского". По данным правоохранителей, подозреваемый с сообщниками похищали людей, обустраивали блокпосты и пытали пленных.

луганщина вибухівка
48-летний житель Лисичанска / Фото Нацполиция​

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия СБУ Полиция Взрыв Новости Луганска
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