Понад 200 кілограмів вибухівки знайшли у бойовиків на Луганщині: фото

СБУ, прокуратура та поліція Луганщини знайшли схрон вибухівки у 216 кілограмів, залишений учасниками незаконних збройних формувань.

Вибухівка, ймовірно, була викрадена з однієї із шахт міста, повідомляє прокуратура Луганської області.

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За інформацією прокуратури, громадянин РФ, який проживав у місті до липня 2014 року та брав активну участь у незаконному збройного формування "Призрак", закопав на власному подвір’ї вибухівку – 72 пакети по 10 амонітових шашок у кожному.

Схрон було виявлено на глибині 5 метрів із застосуванням спецтехніки. Власник домоволодіння наразі перебуває на тимчасово непідконтрольній території Луганської області.

У схроні було 210 кілограмів вибухівки / Фото прокуратури та поліції

Натомість, як повідомляє поліція, під час слідчих дій встановили, що підозрюваний – 48-річний житель Лисичанська, ще у 2014 добровільно вступив до незаконного збройного формування – так званої "Козацької національної гвардії всевеликого війська Донського". За даними правоохоронців, підозрюваний зі спільниками викрадали людей, облаштовували блокпости та катували полонених.



48-річний житель Лисичанська / Фото Нацполіція

