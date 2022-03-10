Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что 80% вернувшихся – мужчины.

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Выезжают тоже много

Пассажиропоток на границах остается интенсивным. За сутки 9 марта на выезд границу пересекли около 118 тысяч человек. В основном это женщины и дети.

Пограничники пытаются быстрее оформлять людей. Европейские партнеры тоже пошли на упрощение пограничных формальностей.

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