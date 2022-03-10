Актуальные потери личного состава и боевого оснащения опубликовали в Генштабе.
Внимание Украинская авиация разбомбила часть танков и колонну снабжения оккупантов на Николаевщине
Общие боевые потери противника от начала войны до сегодня, 10 марта ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тысяч человек,
- танков – 335 единиц,
- боевых бронированных машин – 1105 единиц,
- артиллерийских систем – 123 единиц,
- РСЗО-56 единиц,
- средства ПВО – 29 единиц,
- самолетов – 49 единиц,
- вертолетов – 81 единиц,
- автомобильной техники – 526 единиц,
- корабли /катера – 3 единиц,
- цистерн с ГСМ – 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.
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