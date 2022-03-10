Актуальные потери личного состава и боевого оснащения опубликовали в Генштабе.

Внимание Украинская авиация разбомбила часть танков и колонну снабжения оккупантов на Николаевщине

Общие боевые потери противника от начала войны до сегодня, 10 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 тысяч человек,
  • танков – 335 единиц,
  • боевых бронированных машин – 1105 единиц,
  • артиллерийских систем – 123 единиц,
  • РСЗО-56 единиц,
  • средства ПВО – 29 единиц,
  • самолетов – 49 единиц,
  • вертолетов – 81 единиц,
  • автомобильной техники – 526 единиц,
  • корабли /катера – 3 единиц,
  • цистерн с ГСМ – 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

ВСУ

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