Актуальні втрати особового складу та бойового оснащення опублікували у Генштабі – нарахували багато спаленої техніки.

Увага Українська авіація розбомбила частину танків та колону постачання окупантів на Миколаївщині

Загальні бойові втрати противника від початку війни до сьогодні, 10 березня:

  • особового складу – понад 12 тисяч осіб,
  • танків – 335 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1105 одиниць,
  • артилерійських систем – 123 одиниць,
  • РСЗВ – 56 одиниць,
  • засоби ППО – 29 одиниць,
  • літаків – 49 одиниць,
  • гелікоптерів – 81 одиниць,
  • автомобільної техніки – 526 одиниць,
  • кораблі /катери – 3 одиниць,
  • цистерн з ПММ – 60 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.

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Інформація від Генштабу щодо ситуації на фронтах – дивитись відео