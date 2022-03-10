Актуальні втрати особового складу та бойового оснащення опублікували у Генштабі – нарахували багато спаленої техніки.
Увага Українська авіація розбомбила частину танків та колону постачання окупантів на Миколаївщині
Загальні бойові втрати противника від початку війни до сьогодні, 10 березня:
- особового складу – понад 12 тисяч осіб,
- танків – 335 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1105 одиниць,
- артилерійських систем – 123 одиниць,
- РСЗВ – 56 одиниць,
- засоби ППО – 29 одиниць,
- літаків – 49 одиниць,
- гелікоптерів – 81 одиниць,
- автомобільної техніки – 526 одиниць,
- кораблі /катери – 3 одиниць,
- цистерн з ПММ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.
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Інформація від Генштабу щодо ситуації на фронтах – дивитись відео