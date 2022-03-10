Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що 80% з тих, хто повернувся, –чоловіки.

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Виїжджають теж багато

Пасажиропотік на кордонах залишається інтенсивним. За добу 9 березня на виїзд кордон перетнули близько 118 тисяч людей. Переважно це жінки й діти.

Прикордонники намагаються швидше оформляти людей. Європейські партнери теж пішли на спрощення прикордонних формальностей.



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