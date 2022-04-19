Более того, 29% из них уже активировали работу органов местного самоуправления. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге, передает 24 канал.

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Какова ситуация в деоккупированных селах и городах

В 192 населенных пунктах работают гуманитарные штабы. Ими занимаются местные ОВА совместно с ГСЧС.

В 70 – проведено разминирование территорий.

В 336 – возобновили работу Нацполиции.

В Харьковской области продолжаются бои. Однако Тимошенко добавил, что там уже освободили поселки Ольховка и Малая Рогань.

Кстати, в деоккупированных пунктах восстанавливают инфраструктуру. К примеру, открыли временный мост в Стоянке. Благодаря переправе разблокировано движение между Киевом и Житомиром. В Бородянку привезли 15 модульных домов для спасателей и волонтеров. Такие же модули заказали для Киевской, Сумской и Черниговской областей.

Узнайте больше – Брифинг Кирилла Тимошенко за 19 апреля: