Ба більше, 29% з них вже активували роботу органів місцевого самоврядування. Про це розповів заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає 24 канал.

До речі Після війни Славутич може стати частиною Чернігівщини

Яка ситуація у деокупованих селах й містах

У 192 населених пунктах – працюють гуманітарні штаби. Ними опікуються місцеві ОВА спільно з ДСНС.

У 70 – проведено розмінування територій.

У 336 – відновили роботу Нацполіції.

На Харківщині тривають бої. Однак Тимошенко додав, що там вже звільнили селища Вільхівка та Мала Рогань.

До речі, в деокупованих пунктах відновлюють інфраструктуру. Наприклад, відкрили тимчасовий міст в Стоянці. Завдяки переправі розблоковано рух між Києвом та Житомиром. До Бородянки привезли 15 модульних будинків для рятувальників та волонтерів. Такі ж модулі замовили для Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Дізнайтесь більше – Брифінг Кирила Тимошенка за 19 квітня: