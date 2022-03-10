Впрочем, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов , Украина продолжает эвакуацию гражданских из горячих точек в более безопасные места. О проведенной работе Украины в этом направлении отчитался заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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10 марта совместными усилиями всех украинцев удалось эвакуировать более 38 тысяч человек. Кирилл Тимошенко отметил, что это, в частности:

16 тысяч из Киевской области;

20 тысяч из Сумской области;

2 тысячи жителей Изюма;

Кроме того, удалось доставить гуманитарный груз в города Энергодар и Изюм. В настоящее время в ОП работают над тем, чтобы эвакуация была осуществлена ​​и по другим направлениям.

Тимошенко напомнил, что эвакуация гражданских происходит бесплатно , и украинцам не стоит вестись на какие-либо провокации.

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