Впрочем, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, Украина продолжает эвакуацию гражданских из горячих точек в более безопасные места. О проведенной работе Украины в этом направлении отчитался заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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10 марта совместными усилиями всех украинцев удалось эвакуировать более 38 тысяч человек. Кирилл Тимошенко отметил, что это, в частности:
- 16 тысяч из Киевской области;
- 20 тысяч из Сумской области;
- 2 тысячи жителей Изюма;
Кроме того, удалось доставить гуманитарный груз в города Энергодар и Изюм. В настоящее время в ОП работают над тем, чтобы эвакуация была осуществлена и по другим направлениям.
Тимошенко напомнил, что эвакуация гражданских происходит бесплатно, и украинцам не стоит вестись на какие-либо провокации.
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