Втім, попри постійні обстріли з боку окупантів, Україна продовжує евакуацію цивільних з гарячих точок у більш безпечні місця. Про проведену роботу України у цьому напрямку прозвітував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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10 березня спільними зусиллями всіх українців вдалось евакуювати понад 38 тисяч людей. Кирило Тимошенко зазначив, що це, зокрема:

16 тисяч з Київської області;

20 тисяч з Сумської області;

2 тисячі мешканців Ізюму;

Крім того, вдалось доставити гуманітарний вантаж в міста Енергодар та Ізюм. Наразі в ОП працюють над тим, щоб евакуація була здійснена і за іншими напрямками.

Тимошенко нагадав, що евакуація цивільних відбувається безкоштовно, і українцям не варто вестись на будь-які провокації.

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