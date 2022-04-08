До войны 68% украинцев работали. 10% были безработными. "Рейтинг" исследовал, как изменилась ситуация среди людей, работавших до полномасштабного вторжения, по состоянию на 6 апреля.

Важно Украинцы не считают себя одним народом с россиянами и не верят в восстановление дружбы

Безработных много, но есть положительные сигналы

41% украинцев, которые работали, потеряли ее. Однако все больше и больше граждан начинают работать:

29% работают в обычном режиме.

26% работают удаленно или частично.

3% сменили работу.

1% – другое.

В "Рейтинге" отмечают – ситуация улучшается. В марте среди тех, кто имел работу до полномасштабного вторжения, 53% потеряли работу. Сейчас эта цифра, как уже отмечалось выше, составляет 41%.

Результаты исследования / "Рейтинг"

В ходе социологического исследования опросили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. С пособ опроса: CATI – телефонные интервью с внедрением компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Полное исследование – по ссылке .