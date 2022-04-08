До війни 68% українців мали роботу. 10% були безробітними. "Рейтинг" дослідив, як змінилася ситуація серед тих людей, які працювали до повномасштабного вторгнення, станом на 6 квітня.

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Безробітних багато, але є позитивні сигнали

41% українців, які мали роботу, втратили її. Однак все більше й більше громадян починають працювати:

29% працюють у звичайному режимі.

26% працюють віддалено або частково.

3% змінили роботу.

1% – інше.

У "Рейтингу" наголошують – ситуація покращується. В березні серед тих, хто мав роботу до повномасштабного вторгнення, 53% втратили роботу. Зараз ця цифра, як зазначалося вище, становить 41%.

Результати дослідження / "Рейтинг"

Під час соціологічного дослідження опитали 1200 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Повне дослідження – за посиланням.

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