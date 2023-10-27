Более 6 миллиардов гривен на ВСУ: Кличко показал, как киевляне помогают приближать победу

Из бюджета Киева уже выделено 6,2 миллиарда гривен в помощь защитникам. На внеочередной сессии Киевсовета 26 октября почти 1,5 миллиарда гривен община столицы направила на нужды ВСУ.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и показал в видео, на что тратится помощь киевлян.

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"Громада Киева продолжает помогать украинским защитникам. Практически на каждом заседании Киевсовета мы выделяем средства силам безопасности и обороны. В этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривен. Из которых 1,2 миллиарда выделили дополнительно на внеочередном заседании 3 октября", – сообщил Виталий Кличко.

На сессии Киевсовета 26 октября еще почти 1,5 миллиарда выделено на потребности защитников. Из них 300 миллионов добавлены на финансирование программы "Защитник Киева", отметил мэр.

Как киевляне поддерживают защитников: смотрите видео

Также, по его словам, столица привлекает от партнеров и передает бойцам помощь, за которой они обращаются.

В частности, в видео, показанном Виталием Кличко, указано, что Киев уже привлек от партнеров и передал защитникам:

169 автомобилей,

60 дронов,

2400 бронежилетов,

2400 аптечек,

а также медоборудование, медикаменты, продукты и т.д.

С февраля 2022 Киев направил уже более 4,8 миллиарда гривен в поддержку военных. Из них почти 3,5 миллиарда гривен – средства на вооружение, снаряжение, дроны, технику военным на передовой. Также 800 миллионов гривен направлено на выплату материальной помощи защитникам и их семьям, 500 миллионов гривен – на приобретение квартир для защитников и их семей, 800 миллионов гривен – на строительство фортификационных сооружений.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал проведение внеочередного заседания Киевсовета 26 октября, главным вопросом которого было выделение дополнительных 1,5 миллиарда гривен на нужды защитников.

Также сообщалось, что около миллиарда гривен, выделенных на внеочередной сессии Киевсовета, будет направлено на нужды Морской пехоты ВСУ. Об этом написал в своем телеграмм-канале командир группы аэроразведки с позывным Мадяр.