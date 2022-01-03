Более 6 миллионов заявок: сколько "ковидных тысяч" уже потратили украинцы

В Министерстве цифровой трансформации Украины отчитались о количестве лиц, которые уже получили и использовали свою "ковидную тысячу". Украинцы получили деньги за полную вакцинацию.

Об этом в своем телеграме написал глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что в Дие зарегистрировались уже 13 миллионов уникальных пользователей.

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Сколько украинцев уже потратили 1000 за вакцинацию

В декабре в Дие запустили самую массовую услугу в истории Украины — еПоддержка. Благодаря этому украинцы смогли лишь в несколько кликов получить 1 000 гривен и потратить их на книги, кино, театр.

По состоянию на 2 января, Федоров отчитался о таких результатах всего за 3 недели:

7,3 миллиона открытых карт еПоддержка в банках;

6,1 миллиона заявок на получение выплаты в Дие;

638 миллионов гривен уже потратили украинцы.

"Для украинцев Дия – это способ общего общения с государством в несколько кликов, пример здоровой коммуникации между людьми и государством. Для меня, как менеджера, Дия – это возможность сделать проект, который точно войдет в историю Украины", – убежден Федоров.

Он добавил, что Дия объединила крутую команду профессионалов. А главная цель проекта – создать самую удобное государство в мире в сфере получения услуг.

Приложение "Дия": что стоит знать

Как рассказал Федоров, за 2021 год приложение Дия выросло больше, чем в 5 раз.

Сейчас каждый день количество новых пользователей составляет 50 – 70 тысяч.

Сейчас в приложении "Дия" для пользователей есть доступ к 15 документам.

Порталом "Дия" по состоянию на январь 2022 года пользуются 12 миллионов украинцев. В различных сферах доступны 72 государственных услуги.

Полный текст публикации Михаила Федорова:

Только что прошли отметку 13 миллионов уникальных пользователей Дии.

За 2021 год мы выросли более чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей плюс 50 – 70 тысяч. Это бешеные темпы роста даже для любого технологического бизнеса.

В приложении сейчас 15 документов и 9 услуг. Все пользуются COVID-сертификатами, водительскими, платят налоги.

Для украинцев Дия — это способ общения с государством в несколько кликов, пример здоровой коммуникации между человеком и государством. Для меня как менеджера Дия – это возможность сделать проект, который точно войдет в историю Украины.

Дию принимают более 1800 организаций по всей стране. Порталом Дия также пользуются 12 млн. украинцев. 72 госуслуги онлайн в разных сферах уже доступны для каждого.

В декабре запустили в Дие самую массовую услугу в истории Украины — е Поддержка. Наша команда разработала техническую часть реализации инициативы Президента. Для того, чтобы вы могли в несколько кликов получить 1000 грн и потратить ее на книги, кино, театр.

Результаты всего за три недели: 7,3 млн – открытых карт е Поддержка в банках; 6,1 млн заявок на получение выплат в Дии; 638 млн грн – уже потратили украинцы. Пройденный этап для Дии является лишь частью нашего глобального видения.

Мы уверенно двигаемся по плану. Дия объединила крутую команду профессионалов ради одной цели — создать удобное государство в мире с точки зрения получения услуг.