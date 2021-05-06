По состоянию на 6 мая уже 600 миллионов гривен направили на карантинную помощь для предпринимателей. Деньги получили около 75 тысяч человек.

В частности 380 миллионов направили на помощь наемным работникам, а 220 миллионов – ФЛП. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Ранее Шмыгаль: На карантинные выплаты ФЛП подали 270 тысяч заявок

Как получить помощь, если область вышла из красной зоны

Министр подтвердил, что сейчас большинство регионов выходят из красной зоны карантина. Однако получить помощь от государства можно в течение 30 дней от введения "красных" правил в регионе, где ФЛП или наемный работник работают.

Если этот регион был отнесен к красной зоне в течение февраля – марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение "Дия" до 19 мая,

– сказал Петрашко.

По состоянию на 6 мая, по словам чиновника, уже более 320 тысяч заявок.

Сколько времени еще будет действовать программа

Министр отметил, что программа государственной поддержки предпринимателей и наемных работников будет доступна до конца 2021 года для всех областей, которые попадают в красную зону.

Что известно о помощи для предпринимателей