Станом на 6 травня вже 600 мільйонів гривень направили на карантинну допомогу для підприємців. Гроші отримали близько 75 тисяч людей.

Зокрема 380 мільйонів спрямували на допомогу найманим працівникам, а 220 мільйонів – ФОПам. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Як отримати допомогу, якщо область вийшла з червоної зони

Міністр підтвердив, що наразі більшість регіонів виходять з червоної зони карантину. Проте отримати допомогу від держави можна протягом 30 днів від запровадження "червоних" правил у регіоні, де ФОП або найманий працівник працюють.

Якщо цей регіон було віднесено до червоної зони протягом лютого – березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня,

– сказав Петрашко.

Станом на 6 травня, за словами урядовця, вже є понад 320 тисяч заявок.

Скільки часу ще діятиме програма

Міністр зауважив, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна до кінця 2021 року для всіх областей, які потрапляють у червону зону.

Що відомо про допомогу для підприємців