Более 70 мировых брендов вышли из России: список

Из-за циничного нападения России на Украину мировые бренды объявили о выходе с рынка РФ. На данный момент известно, что по меньшей мере 70 мировых брендов уже вышли из России.

С началом войны РФ против Украины мировые компании выражали протесты и прекратили сотрудничество с агрессором. Мы подготовили список этих стран.

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Какие бренды вышли из России

В настоящее время этот список расширился до более чем 70 компаний. Только за последние дни Россия попрощалась с такими мировыми брендами:

Бренды товаров:

ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzhensky Prazdroj, Staropramen, Budějovický Budvar.

Технологии:

AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney.

Платежные системы:

American Express, SWIFT, Visa, Western Union

Обслуживание:

Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (запрет на регистрацию аккаунтов).

Автомобили и самолеты:

Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Škoda, Volkswagen и другие.

Продукты:

Coca-Cola, Danone, Nestle, Diageo (бренды Captain Morgan, Guinness, Smirnoff и другие).

Также Россию дисквалифицировали из Eurovision. А Warner Bros же отменяет выход российских фильмов в прокат.

Кроме того, другие страны стали закрывать небо для российских самолетов, даже частных олигархов РФ.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

Великобритания

Молдова

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 государств Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

Добавим, что в Украине 9 сутки идет война – 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Тогда было введено военное положение. Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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