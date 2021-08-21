По состоянию на 21 августа 15:00 ролик уверенно идет к отметке в 750 тысяч просмотров.
Важно От обычного архива до 1 миллиона подписчиков: как ютуб 24 канала получил "золотую кнопку"
Какой ролик ворвался в тренды ютуба
Популярным среди пользователей ютуба стало видео программы "Теории заговора" с Алексеем Печием. В нем автор рассказывает об актуальной ныне теме – ситуации в Афганистане.
Ведущий и автор программы на 24 канале рассказал о том, как "Талибан" неожиданно для всех стал терять власть, и почему Джо Байден может еще выйти победителем из, казалось бы, позорной для США ситуации.
Добавим, что 24 канал нередко приобретает первенство среди других украинских СМИ. Бренд 24 канала продолжает занимать лидирующие позиции и быть одним из самых популярных сайтов в Украине. Об этом в частности свидетельствуют данные сервиса Gemius.
К примеру, в июне 2021 года 24 канал стал одним из самых посещаемых сайтов в Украине. К тому же наш портал стал вторым по посещаемости среди всех информационных сайтов.
Рейтинг медиа в апреле / Скриншот с Gemius
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