По состоянию на 21 августа 15:00 ролик уверенно идет к отметке в 750 тысяч просмотров.

Важно От обычного архива до 1 миллиона подписчиков: как ютуб 24 канала получил "золотую кнопку"

Какой ролик ворвался в тренды ютуба

Популярным среди пользователей ютуба стало видео программы "Теории заговора" с Алексеем Печием. В нем автор рассказывает об актуальной ныне теме – ситуации в Афганистане.

Ведущий и автор программы на 24 канале рассказал о том, как "Талибан" неожиданно для всех стал терять власть, и почему Джо Байден может еще выйти победителем из, казалось бы, позорной для США ситуации.

Обратите внимание! В начале августа ютуб 24 канала получил долгожданную награду – золотую кнопку. Это означает, что нам удалось завоевать доверие 1 миллиона подписчиков.

Добавим, что 24 канал нередко приобретает первенство среди других украинских СМИ. Бренд 24 канала продолжает занимать лидирующие позиции и быть одним из самых популярных сайтов в Украине. Об этом в частности свидетельствуют данные сервиса Gemius.

К примеру, в июне 2021 года 24 канал стал одним из самых посещаемых сайтов в Украине. К тому же наш портал стал вторым по посещаемости среди всех информационных сайтов.



Рейтинг медиа в апреле / Скриншот с Gemius

Спасибо, наши дорогие зрители и читатели!