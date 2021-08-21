Станом на 21 серпня 15:00 ролик впевнено йде до позначки у 750 тисяч переглядів.
Важливо Від звичайного архіву до 1 мільйона підписників: як ютуб 24 каналу отримав "золоту кнопку"
Який ролик увірвався у тренди ютубу
Популярний серед користувачів ютубу стало відео програми "Теории заговора" з Олексієм Печієм. У ньому автор розповідає про актуальну нині тему – ситуацію в Афганістані.
Ведучий та автор програми на 24 каналі розповів про те, як "Талібан" несподівано для всіх став втрачати владу, і чому Джо Байден може ще вийти переможцем із, здавалося б, ганебної для США ситуації.
Додамо, що 24 канал не рідко здобуває першість серед інших українських ЗМІ. Бренд 24 каналу продовжує займати лідерські позиції та бути одним із найпопулярніших сайтів в Україні. Про це зокрема свідчать дані сервісу Gemius.
До прикладу, у червні 2021 року 24 канал став одним із найчастіше відвідуваних сайтів в Україні. До того ж наш портал став другим за відвідуваністю серед усіх інформаційних сайтів.
Рейтинг медіа у квітні / Скриншот з Gemius
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