Станом на 21 серпня 15:00 ролик впевнено йде до позначки у 750 тисяч переглядів.

Важливо Від звичайного архіву до 1 мільйона підписників: як ютуб 24 каналу отримав "золоту кнопку"

Який ролик увірвався у тренди ютубу

Популярний серед користувачів ютубу стало відео програми "Теории заговора" з Олексієм Печієм. У ньому автор розповідає про актуальну нині тему – ситуацію в Афганістані.

Ведучий та автор програми на 24 каналі розповів про те, як "Талібан" несподівано для всіх став втрачати владу, і чому Джо Байден може ще вийти переможцем із, здавалося б, ганебної для США ситуації.

Зверніть увагу! На початку серпня ютуб 24 каналу отримав таку довгоочікувану нагороду – золоту кнопку. Це означає, що нам вдалося завоювати довіру 1 000 000 підписників.

Додамо, що 24 канал не рідко здобуває першість серед інших українських ЗМІ. Бренд 24 каналу продовжує займати лідерські позиції та бути одним із найпопулярніших сайтів в Україні. Про це зокрема свідчать дані сервісу Gemius.

До прикладу, у червні 2021 року 24 канал став одним із найчастіше відвідуваних сайтів в Україні. До того ж наш портал став другим за відвідуваністю серед усіх інформаційних сайтів.



Рейтинг медіа у квітні / Скриншот з Gemius

Дякуємо вам, наші любі глядачі та читачі!