Более 80 нардепов-миллионеров арендуют жилье за бюджетные деньги, – Комитет избирателей Украины

147 народных депутатов арендуют жилье за бюджетные деньги. Из них 81 имеет на своих счетах более миллиона гривен.

Больше всего в перечне представителей из "Слуги народа" – 67 нардепов. В среднем ежемесячно парламентарии получают из бюджета 20 тысяч гривен компенсации для аренды жилья. Эти деньги они могут потратить также на съем гостиничного номера.

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В список депутатов-миллионеров, которым выплачивают компенсацию за арендованное жилье попали:

Олег Воронько, "Слуга народа" – задекларировал 129 миллионов гривен;

Сергей Магера, внефракционный – задекларировал 25,5 миллиона гривен;

Остап Шипайло, "Слуга народа" – задекларировал 22,5 миллиона гривен;

Александр Трухин, "Слуга Народа" – задекларировал 20,9 миллиона гривен;

Анатолий Урбанский "За будущее" – задекларировал 19,8 миллиона гривен

Нардепу на аренду жилья или съем гостиничного номера на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его проживания, в Раде ежемесячно выдаются деньги. Размер выплаты устанавливается сметой Верховной Рады.

Получить эти деньги могут депутаты, которые не имеют жилья в Киеве. А место их регистрации расположено более чем в 30 километрах от столицы.

Компенсация нардепам за аренду жилья – это пережитки советщины, – Кошель

Председатель Комитета избирателей Украины Олег Кошель считает, что такие выплаты депутатам являются пережитком еще Советского Союза. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Он вспомнил, в 1990-х – начале 2000-х годов довольно много нардепов злоупотребляли тем, что им предоставляли служебное жилье, которое они приватизировали и приобретали на него собственность. Это была полулегальная схема, которую очень активно использовали.

Хочу напомнить, что народные депутаты – далеко не бедные люди. В среднем, они получают заработную плату около 65 – 70 тысяч гривен. Это достаточно большая цифра, по сравнению с рыночными зарплатами,

– подчеркнул глава КИУ.

Впрочем, добавил, половина этих денег – официальная зарплата, другая – так называемые деньги на работу с избирателями, которые депутаты тратят на себя, и преимущественно не отчитываются о них.

В КИУ считают, что с таким явлением нужно прощаться. Ведь некоторые депутаты декларируют миллионы долларов наличными, и одновременно берут деньги за возмещение аренды жилья. "Они никоим образом не нарушают законодательство, но их действия выходят за определенные этические пределы", – подытожил Олег Кошель.

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