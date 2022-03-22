Украинцев удалось перевезти поездом 119/120 Запорожье – Львов. Из соображений безопасности, высадка в последний момент была перенесена к станции Подзамче.

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Там пассажиров встретила команда волонтеров.

"Поздравляем мариупольцев в безопасности и извиняемся за изменения в последний момент – реагируем, заботимся, побеждаем", – написала пресс-служба Укрзализныци.

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Куда мариупольцы могут обратиться за помощью

Чтобы получить помощь мариупольцы могут обратиться в соответствующие штабы в Бердянске по номерам:

+380615336276

+380615335252

+380975515917

+380504397529

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Запорожье:

+380952204111

+380672204112

0800503508

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