Українців вдалось перевезти поїздом 119/120 Запоріжжя – Львів. З міркувань безпеки, висадку в останню мить було перенесено до станції Підзамче.
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Там пасажирів зустріла команда волонтерів.
"Вітаємо маріупольців у безпеці та перепрошуємо за зміни в останній момент – реагуємо, піклуємося, перемагаємо", – написала пресслужба Укрзалізниці.
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Куди маріупольці можуть звернутись по допомогу
Аби отримати допомогу маріупольці можуть звернутись у відповідні штаби у Бердянську за номерами:
- +380615336276
- +380615335252
- +380975515917
- +380504397529
Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:
- +380952204111
- +380672204112
- 0800503508
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