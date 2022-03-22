Українців вдалось перевезти поїздом 119/120 Запоріжжя – Львів. З міркувань безпеки, висадку в останню мить було перенесено до станції Підзамче.

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Там пасажирів зустріла команда волонтерів.

"Вітаємо маріупольців у безпеці та перепрошуємо за зміни в останній момент – реагуємо, піклуємося, перемагаємо", – написала пресслужба Укрзалізниці.

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Куди маріупольці можуть звернутись по допомогу

Аби отримати допомогу маріупольці можуть звернутись у відповідні штаби у Бердянську за номерами:

+380615336276

+380615335252

+380975515917

+380504397529

Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:

+380952204111

+380672204112

0800503508

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