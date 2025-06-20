Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

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Сколько украинцев подвергаются пыткам в плену

Юсов рассказал, что более 90% опрошенных украинских защитников, вернувшихся из российского плена, рассказывают о систематических нарушениях их прав на разных этапах пребывания в неволе.

Он отметил, что это публичная и официальная информация, которая также есть в отчетах комиссий ООН.

Это предмет работы как украинских правоохранительных органов, правозащитников, так и международной системы, которая должна защищать гуманитарное право. Иначе для чего она существует,

– подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, центры содержания пленных россиян соответствуют международным стандартам и там не применяют пытки.

Напомним, что сегодня, 20 июня, состоялся еще один этап большого обмена пленными. Большинство из возвращенных бойцов находилась в неволе более двух лет.