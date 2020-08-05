В Польше за подпольное изготовление сигарет задержали 8 человек, среди которых 6 граждан Украины. Сотрудники Центрального бюро расследований провели две акции, которые были направлены на борьбу с табачной преступностью.

Сигареты незаконного производства продавали в Польше под торговыми марками двух известных зарубежных табачных брендов. Об этом сообщили на сайте Центрального бюро расследований Польши.

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Правоохранители сообщили, что в ходе операции офицеры обыскали 4 объекта и задержали 8 мужчин в возрасте 25-50 лет, среди них 6 граждан Украины.

Они закрыли две фабрики незаконных сигарет, арестовали подозреваемых и конфисковали 11 тонн табака, один миллион сигарет, компоненты для их производства и специализированные машины.

Во время обысков были изъяты 11 тонн табака, миллион сигарет и полуфабрикаты для изготовления табачных изделий. Изготовление поддельных табачных изделий могло нанести ущерб государственному бюджету Польши в размере 16,7 миллиона злотых или 3,8 миллиона евро.

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По словам прокурора Евы Бялик, результаты расследования показывают, что группа могла действовать с июня 2020 года и за это время могла произвести более 6 миллионов сигарет.

Смотрите фото Центрального бюро расследований Польши: