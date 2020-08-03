Известного полтавского фотографа подозревают в изнасиловании 9-летней девочки из Сумской области. Он переписывался с ней в интернете и пообещал сводить в "Макдональдс". Однако отвез на квартиру и изнасиловал.

Как сообщают в пресс-службе полиции, 31-летний житель Полтавской области вышел на свою будущую жертву через интернет.

Смотрите также Педофила поймали на горячем: 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летним парнем в авто

Что говорят в полиции об этом случае

Сначала мужчина переписывался с девочкой и выпытывал у нее информацию о ее окружении. В дальнейшем он предложил личную встречу и заманил походом в Макдональдс. Мужчина приехал в Сумы, где и жила девочка, снял квартиру посуточно.

Забрав девочку и совершив на съемной квартире развратные действия, он угостил ее в местном кафе вкусностями и отвез домой.

Во время дальнейшей переписки, которая происходила уже под контролем копов, подозреваемый договорился, что на следующую встречу ребенок приведет свою подружку.

Правоохранители выследили и задержали подозреваемого.



Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О том, что задержанный является известным фотографом, обмолвились в прокуратуре Сумщины. Однако, по понятным причинам ни имени, ни других данных в ведомстве не сообщают.

Более подробной информации о подозреваемом пока нет, и на местных сайтах.

Правоохранители отмечают: будут проверять его причастность и к другим изнасилованиям детей / Фото прокуратуры Сумщины