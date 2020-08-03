Відомого полтавського фотографа підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки із Сумської області. Він переписувався з нею в інтернеті і пообіцяв зводити в "Макдональдс". Втім відвіз на квартиру і зґвалтував.

Як повідомляють у пресслужбі поліції, 31-річний житель Полтавської області вийшов на свою майбутню жертву через інтернет.

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Що кажуть у поліції про цей випадок

Спершу чоловік переписувався із дівчинкою і випитував у неї інформацію про її оточення. Надалі він запропонував особисту зустріч і заманив походом у Макдональдс . Чоловік приїхав до Сум, де і жила дівчинка, зняв квартиру подобово.

. Чоловік приїхав до Сум, де і жила дівчинка, зняв квартиру подобово. Забравши малу і вчинивши на зйомній квартирі розпусні дії, він пригостив її у місцевому кафе смаколиками і відвіз додому.

і відвіз додому. Під час подальшої переписки, яка відбувалася вже під контролем копів, підозрюваний домовився, що на наступну зустріч дитина приведе свою подружку .

. Правоохоронці вистежили та затримали підозрюваного.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про те, що затриманий є відомим фотографом, обмовилися у прокуратурі Сумщини. Однак, зі зрозумілих причин ні імені, ні інших даних у відомстві не повідомляють.

Детальнішої інформації про підозрюваного наразі немає і на місцевих сайтах.



Правоохоронці зазначають: перевірятимуть його причетність і до інших зґвалтувань дітей / Фото прокуратури Сумщини