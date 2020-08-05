У Польщі за підпільне виготовлення сигарет затримали 8 осіб, серед яких 6 громадян України. Співробітники Центрального бюро розслідувань провели дві акції, які були спрямовані на боротьбу з тютюновою злочинністю.

Сигарети незаконного виробництва продавали в Польщі під торговими марками двох відомих закордонних тютюнових брендів. Про це повідомили на сайті Центрального бюро розслідувань Польщі.

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Правоохоронці повідомили, що в ході операції офіцери обшукали 4 об'єкти і затримали 8 чоловіків у віці 25-50 років, серед них 6 громадян України.

Вони закрили дві фабрики незаконних сигарет, заарештували підозрюваних і конфіскували 11 тонн тютюну, один мільйон сигарет, компоненти для їхнього виробництва та спеціалізовані машини.

Під час обшуків було вилучено 11 тонн тютюну, мільйон сигарет і напівфабрикати для виготовлення тютюнових виробів. Виготовлення підроблених тютюнових виробів могло завдати шкоди державному бюджету Польщі у розмірі 16,7 мільйона злотих або 3,8 мільйона євро.

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За словами прокурора Єви Бялик, результати розслідування показують, що група могла діяти з червня 2020 року та за цей час могла виробити понад 6 мільйонів сигарет.

Дивіться фото Центрального бюро розслідувань Польщі: