Более половины заработанных денег за 10 лет металлурги вложили в модернизацию производств

Украинские компании горно-металлургического сектора реинвестировали в модернизацию и расширение производственных мощностей от 50% до 80% заработанных денег за последние 10 лет.

Такую оценку озвучил инвестиционный аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун в интервью

Аналитик рассказал, что суммарно за последние 10 лет крупнейшие украинские металлургические компании, такие как "Метинвест", Ferrexpo или АМКР, потратили на капвложения от 54% до 81% заработанных денег. В то же время, по его расчетам, за те же 10 лет на дивиденды украинские металлурги потратили от 15% до 24% ОДП.

Также Хорошун сравнил капитальные вложения украинских компаний и их российских конкурентов. Он отметил, что доля инвестиций украинских металлургов относительно их заработка значительно выше, чем в РФ.

"Украинские металлурги вкладывают большую долю заработанных денег, чем российские конкуренты, а на дивиденды тратят меньше. Но россияне после распада СССР стартовали с более развитых и более прибыльных мощностей, поэтому у украинских металлургов остается больше возможностей для инвестиций в будущем", – пояснил он.

Важно учитывать и возможности каждой компании, говорит аналитик, то есть сколько она зарабатывает, ведь за последние 10 лет украинские металлурги инвестировали 54-81% заработанных денег. По его мнению, более объемные инвестиции были бы связаны с высокими рисками дефолта по заемным средствам.

Стоимость заемного капитала для украинских компаний зачастую выше, чем для конкурентов, поэтому инвестиционная активность предприятий ограничена и этим фактором, пояснил Хорошун.