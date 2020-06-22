58 депутатов "Слуги народа" за 9 месяцев работы ни одного раза не выступили в Верховной Раде. Другие 150 депутатов партии выступали не более, чем 3 раза. При подсчете учитывали как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

Такие данные обнародовали в Комитете избирателей Украины, проанализировав статистику выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады.

Обратите внимание "Слуги народа" не поддержали программу действий, потому что правительство Шмыгаля с ними мало разговаривает, – депутат

Не выступали в Раде ни разу

Ни разу не выступили в Раде 58 нардепов от "Слуги народа". В частности, среди них такие лица:

Михаил Ананченко;

Андрей Боблях;

Владислав Бородин;

Сергей Бунин;

Виктория Вагнер;

Игорь Васильев;

Игорь Васильковский;

Александр Гайду;

Николай Галушко;

Денис Герман;

Александр Горобец;

Сергей Гривко;

Александр Куницкий.

Выступали не более, чем 3 раза

Еще 92 депутата монобольшинства в Верховной Раде высказывались на трибуне или с места не больше, чем 3 раза за все время работы. В КИУ отметили, что ряд депутатов – бывшие работники студии "Квартал 95". К слову, ни разу не выступила также бівший менеджер по маркетингу в студии "Квартал 95" Ольга Руденко.

В частности, минимальное количество раз выступали такие нардепы:

Алексей Кабанов, (сценарист "Квартала 95") – 1 выступление;

Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") – 3 выступления;

Елена Хоменко (директор по управлению цифровых продуктов в "Квартале 95") – 3 выступления;

Юрий Корявченков (актер студии) – 1 выступление.

Стоит отметить, что лишь дважды выступал претендент в кандидаты на должность киевского городского головы Николай Тищенко.

Причина "молчанки" депутатов

Глава КИУ Алексей Кошель пояснил, что причин нулевого количества выступлений нардепов может быть две.

"Врожденная застенчивость, что не присуще профессии политика". "Неспособность высказать свое мнение".

По словам Кошеля, вторая причина – когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества. В таком случае он отдает предпочтение отмалчиванию при рассмотрении важных вопросов. У него также может полностью отсутствовать собственное мнение.

Как выступают нардепы из других фракций

Ни разу в Раде не выступали 9 депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". В частности, среди них такие нардепы:

Сергей Левочкин;

Юлия Левочкина;

Тарас Козак;

Вадим Столар.

По словам представителей КИУ, всего 1 раз выступил Виктор Медведчук и Григорий Суркис.

Не высказывались в Раде еще 6 внефракционных депутатов, 4 депутата группы "Доверие", 3 депутата группы "За будущее".

Во фракциях "Европейская солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" нет депутатов, которые бы не выступали в Верховной Раде,

– написали в Комитете избирателей Украины.