Более полусотни "слуг народа" ни разу не выступали в Раде: шокирующие данные
58 депутатов "Слуги народа" за 9 месяцев работы ни одного раза не выступили в Верховной Раде. Другие 150 депутатов партии выступали не более, чем 3 раза. При подсчете учитывали как выступления с места, так и с парламентской трибуны.
Такие данные обнародовали в Комитете избирателей Украины, проанализировав статистику выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады.
Обратите внимание "Слуги народа" не поддержали программу действий, потому что правительство Шмыгаля с ними мало разговаривает, – депутат
Не выступали в Раде ни разу
Ни разу не выступили в Раде 58 нардепов от "Слуги народа". В частности, среди них такие лица:
- Михаил Ананченко;
- Андрей Боблях;
- Владислав Бородин;
- Сергей Бунин;
- Виктория Вагнер;
- Игорь Васильев;
- Игорь Васильковский;
- Александр Гайду;
- Николай Галушко;
- Денис Герман;
- Александр Горобец;
- Сергей Гривко;
- Александр Куницкий.
Выступали не более, чем 3 раза
Еще 92 депутата монобольшинства в Верховной Раде высказывались на трибуне или с места не больше, чем 3 раза за все время работы. В КИУ отметили, что ряд депутатов – бывшие работники студии "Квартал 95". К слову, ни разу не выступила также бівший менеджер по маркетингу в студии "Квартал 95" Ольга Руденко.
В частности, минимальное количество раз выступали такие нардепы:
- Алексей Кабанов, (сценарист "Квартала 95") – 1 выступление;
- Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") – 3 выступления;
- Елена Хоменко (директор по управлению цифровых продуктов в "Квартале 95") – 3 выступления;
- Юрий Корявченков (актер студии) – 1 выступление.
Стоит отметить, что лишь дважды выступал претендент в кандидаты на должность киевского городского головы Николай Тищенко.
Причина "молчанки" депутатов
Глава КИУ Алексей Кошель пояснил, что причин нулевого количества выступлений нардепов может быть две.
- "Врожденная застенчивость, что не присуще профессии политика".
- "Неспособность высказать свое мнение".
По словам Кошеля, вторая причина – когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества. В таком случае он отдает предпочтение отмалчиванию при рассмотрении важных вопросов. У него также может полностью отсутствовать собственное мнение.
Как выступают нардепы из других фракций
Ни разу в Раде не выступали 9 депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". В частности, среди них такие нардепы:
- Сергей Левочкин;
- Юлия Левочкина;
- Тарас Козак;
- Вадим Столар.
По словам представителей КИУ, всего 1 раз выступил Виктор Медведчук и Григорий Суркис.
Не высказывались в Раде еще 6 внефракционных депутатов, 4 депутата группы "Доверие", 3 депутата группы "За будущее".
Во фракциях "Европейская солидарность", "Голос", ВО "Батькивщина" нет депутатов, которые бы не выступали в Верховной Раде,
– написали в Комитете избирателей Украины.