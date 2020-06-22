58 депутатів "Слуги народу" за 9 місяців роботи жодного раду не виступили у Верховній Раді. Інші 150 депутатів партії виступали не більше, ніж 3 рази. Під час підрахунку враховували як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.

Такі дані оприлюднили у Комітеті виборців України, проаналізувавши статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради.

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Не виступали у Раді жодного разу

Жодного разу не виступили у Раді 58 нардепів від "Слуги народу". Зокрема, серед них такі особи:

Михайло Ананченко;

Андрій Боблях;

Владислав Бородін;

Сергій Бунін;

Вікторія Вагнєр;

Ігор Васильєв;

Ігор Васильковський;

Олександр Гайду;

Микола Галушко;

Денис Герман;

Олександр Горобець;

Сергій Гривко;

Олександр Куницький.

Виступали не більше, ніж 3 рази

Ще 92 депутати монобільшості у Верховній Раді висловлювались на трибуні чи з місця не більше, ніж 3 рази за весь час роботи. У КВУ зазначили, що низка таких депутатів – колишні працівники студії "Квартал 95". До слова, жодного разу не виступила також ексменеджерка з маркетингу у студії "Квартал 95" Ольга Руденко.

Зокрема, мінімальну кількість разів виступали такі нардепи:

Олексій Кабанов, (сценарист "Кварталу 95") – 1 виступ;

Максим Ткаченко, (керівник ТОВ "Квартал-Концерт") – 3 виступи;

Олена Хоменко, (директор з управління цифрових продуктів у "Кварталі 95") – 3 виступи;

Юрій Корявченков (актор студії) – 1 виступ.

Варто зазначити, що лише двічі виступав претендент в кандидати на посаду київського міського голови – Микола Тищенко.

Причина "мовчанки" депутатів

Голова КВУ Олексій Кошель пояснив, що причин нульової кількості виступів нардепів може бути 2.

"Вроджена сором'язливість, що не притаманно для професії політика." "Нездатність висловити свою думку".

За словами Кошеля, друга причина – коли депутат не може сформувати свою позицію в складному процесі законотворчості. У такому випадку він віддає перевагу відмовчуванню при розгляді важливих питань. У нього також може бути повністю відсутня власна думка.

Як виступають нардепи з інших фракцій

Жодного разу у Раді не виступали 9 депутатів фракції "Опозиційна платформа – За життя". Зокрема, серед них такі нардепи:

Сергій Льовочкін;

Юлія Льовочкіна;

Тарас Козак;

Вадим Столар.

За словами представників КВУ, лише 1 раз виступив Віктор Медведчук і Григорій Суркіс.

Не висловлювались у Раді ще 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи "Довіра", 3 депутати групи "За майбутнє".

У фракціях "Європейська солідарність", "Голос", ВО "Батьківщина" немає депутатів, які б не виступали у Верховній Раді,

– написали у Комітеті виборців України.