Понад пів сотні "слуг народу" жодного разу не виступали у Раді: шокуючі дані
58 депутатів "Слуги народу" за 9 місяців роботи жодного раду не виступили у Верховній Раді. Інші 150 депутатів партії виступали не більше, ніж 3 рази. Під час підрахунку враховували як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.
Такі дані оприлюднили у Комітеті виборців України, проаналізувавши статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради.
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Не виступали у Раді жодного разу
Жодного разу не виступили у Раді 58 нардепів від "Слуги народу". Зокрема, серед них такі особи:
- Михайло Ананченко;
- Андрій Боблях;
- Владислав Бородін;
- Сергій Бунін;
- Вікторія Вагнєр;
- Ігор Васильєв;
- Ігор Васильковський;
- Олександр Гайду;
- Микола Галушко;
- Денис Герман;
- Олександр Горобець;
- Сергій Гривко;
- Олександр Куницький.
Виступали не більше, ніж 3 рази
Ще 92 депутати монобільшості у Верховній Раді висловлювались на трибуні чи з місця не більше, ніж 3 рази за весь час роботи. У КВУ зазначили, що низка таких депутатів – колишні працівники студії "Квартал 95". До слова, жодного разу не виступила також ексменеджерка з маркетингу у студії "Квартал 95" Ольга Руденко.
Зокрема, мінімальну кількість разів виступали такі нардепи:
- Олексій Кабанов, (сценарист "Кварталу 95") – 1 виступ;
- Максим Ткаченко, (керівник ТОВ "Квартал-Концерт") – 3 виступи;
- Олена Хоменко, (директор з управління цифрових продуктів у "Кварталі 95") – 3 виступи;
- Юрій Корявченков (актор студії) – 1 виступ.
Варто зазначити, що лише двічі виступав претендент в кандидати на посаду київського міського голови – Микола Тищенко.
Причина "мовчанки" депутатів
Голова КВУ Олексій Кошель пояснив, що причин нульової кількості виступів нардепів може бути 2.
- "Вроджена сором'язливість, що не притаманно для професії політика."
- "Нездатність висловити свою думку".
За словами Кошеля, друга причина – коли депутат не може сформувати свою позицію в складному процесі законотворчості. У такому випадку він віддає перевагу відмовчуванню при розгляді важливих питань. У нього також може бути повністю відсутня власна думка.
Як виступають нардепи з інших фракцій
Жодного разу у Раді не виступали 9 депутатів фракції "Опозиційна платформа – За життя". Зокрема, серед них такі нардепи:
- Сергій Льовочкін;
- Юлія Льовочкіна;
- Тарас Козак;
- Вадим Столар.
За словами представників КВУ, лише 1 раз виступив Віктор Медведчук і Григорій Суркіс.
Не висловлювались у Раді ще 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи "Довіра", 3 депутати групи "За майбутнє".
У фракціях "Європейська солідарність", "Голос", ВО "Батьківщина" немає депутатів, які б не виступали у Верховній Раді,
– написали у Комітеті виборців України.