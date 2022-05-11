Речь идет о сотне авто, земельных участках и зданиях. Соответствующее ходатайство Государственного бюро расследований удовлетворил Лычаковский райсуд Львова, сообщила пресс-служба ДБР 11 мая.

Следственные действия по делу Медведчука уже завершают, – Вениславский

Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Казака

Отмечают, размер уставного капитала шести арестованных предприятий составляет более 80 миллионов гривен.

Арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложили, в частности, на три земельных участка, 11 нежилых построек и помещений. Среди них и помещение площадью почти 300 квадратных метров в центре Львова,

– говорится в сообщении.

Также арестовали 126 автомобилей, среди которых легковые и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

Родственники Медведчука и Казака подозреваются в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Суд запретил продавать и распоряжаться имуществом родственников нардепов и наложил на него арест.

Далее ДБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Нацагентство по управлению активами.

Что этому предшествовало

27 апреля ДБР провело ряд обысков во Львове и Львовской области по местам регистрации и собственности братьев Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тысяч долларов США, 8,5 тысячи евро, 18,6 тысячи российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.

Депутатов подозревают в возможной незаконной добыче их фирмой песка в двух карьерах Львовской области: в селе Родатичи Городоцкого района и селе Великополе Яворовского.

Напомним, яхту Royal Romance Виктора Медведчука, которую арестовали в Хорватии и передали для Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активами, хотят выставить на продажу. Деньги направят в украинский бюджет. Приблизительная цена яхты – 200 миллионов долларов.

Обратите внимание – Медведчук уже начал сдавать людей: смотрите видео