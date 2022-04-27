ДБР провело обыски в домах в селе Сокольники под Львовом (где зарегистрирован Богдан Козак) и по улице Черемухи во Львове (который ему принадлежит), а также по улице Полевой в Пустомытах (также принадлежит Богдану Козаку). Дом в Сокольниках принадлежит Тарасу Козаку, однако живет там его мать.

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Впоследствии стало известно и об обысках по месту жительства, регистрации и недвижимости брата Виктора Медведчука Сергея. А также директора и бухгалтера компании "Керамбуд". Обыски провели по адресам самих компаний "Керамбуд", "Бетонбуд" и еще нескольких, связанных с первой из них.

Обыски проводят в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364 ККУ) и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 240 ККУ). Речь идет о возможной незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области: в селе Родатичи и селе Великополе.

Добычу, по данным следствия, ведет компания ООО "Керамбуд". Сергей Медведчук и Богдан Козак – конечные бенефициары этой компании. Однако следователи считают, что они подставные лица, ведь Виктор Медведчук не мог вести дела, став народным депутатом. Тарас Козак – его давний бизнес-партнер.

Где именно находятся в это время Сергей Медведчук и Богдан Козак пока неизвестно. Первый еще в январе покинул Украину.