ДБР провело обшуки в будинках в селі Сокільники під Львовом, де зареєстрований Богдан Козак. Крім цього, слідчі навідались до помешкання по вулиці Черемшини у Львові, а також по вулиці Польовій у Пустомитах, які належить Богдану Козаку. Цікаво, що будинок у Сокільниках належить Тарасу Козаку, однак мешкає там його мати.

Нагадаємо Журналісти показали майно друга Медведчука Козака

Згодом стало відомо і про обшуки за місцем проживання, реєстрації та нерухомості брата Віктора Медведчука Сергія. А також директора та бухгалтера компанії "Керамбуд". Обшуки провели за адресами самих компаній "Керамбуд", "Бетонбуд" та ще декількох, які пов'язані з першою з них.

Обшуки проводять в рамках кримінального провадження за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем та порушенні правил охорони, або використання надр. Мова йде про можливий незаконний видобуток піску на двох кар'єрах у Львівській області: в селах Родатичі та Великополе.

Видобуток, за даними слідства, веде компанія ТОВ "Керамбуд". Сергій Медведчук та Богдан Козак є кінцевими бенефіціарами цієї компанії. Однак слідчі вважають, що вони є підставними особами, адже Віктор Медведчук не міг вести справи, ставши народним депутатом. Тарас Козак є його давнім бізнес-партнером.

Де саме перебувають у цей час Сергій Медведчук та Богдан Козак – поки невідомо. Перший ще у січні покинув Україну.