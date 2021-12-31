Соответствующую информацию обнародовали в канун Нового года. В частности, ситуацию будет контролировать десяток техники.

Тема "Основной потенциал – это люди": в 2022 году украинские военные пройдут обучение в 13 странах

Более тысячи военных будут охранять небо над Украиной

Более тысячи военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины непрерывно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны страны. И праздники – не исключение,

– говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь воздушное пространство над Украиной и за ее пределами будут:

мониторить десятки радиолокационных станций;

прикрывать небо зенитные ракетные дивизионы С-300;

а также – Бук-М1 и дежурные звенья Су-27 и МиГ-29.

Именно поэтому военнослужащих очередных сил командования Воздушных сил, которые будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь, поздравили с наступающим 2022 годом и подарили им сладости.

Артисты Центра военно-медицинского искусства Воздушных сил выступали для них.

Военных поздравили с праздниками / Фото "АрмияInform"

Последние новости ВСУ: коротко

30 декабря накануне Нового года и Рождества военные ВСУ обратились к украинцам . Они поздравили украинцев и своих собратьев и пожелали счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях. Впрочем, самые главные и трогательные слова касаются мирного неба над головой и веры в победу.

Они Один из бойцов сказал: "Желаю вдохновения в продолжении развития нашей страны. Вы украинцы. Я горжусь тем, что и я украинец". Другой же надеется, что в новом году украинцев ждут радость и счастье, а прежде всего мир над головой.

Более того, президент дал поручение дал Кабмину повысить зарплату военнослужащим. Также правительство должно усовершенствовать систему денежного довольствия военнослужащих.