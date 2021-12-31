Соответствующую информацию обнародовали в канун Нового года. В частности, ситуацию будет контролировать десяток техники.
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Более тысячи военных будут охранять небо над Украиной
Более тысячи военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины непрерывно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны страны. И праздники – не исключение,
– говорится в сообщении.
В новогоднюю ночь воздушное пространство над Украиной и за ее пределами будут:
- мониторить десятки радиолокационных станций;
- прикрывать небо зенитные ракетные дивизионы С-300;
- а также – Бук-М1 и дежурные звенья Су-27 и МиГ-29.
Именно поэтому военнослужащих очередных сил командования Воздушных сил, которые будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь, поздравили с наступающим 2022 годом и подарили им сладости.
Артисты Центра военно-медицинского искусства Воздушных сил выступали для них.
Военных поздравили с праздниками / Фото "АрмияInform"
Последние новости ВСУ: коротко
- 30 декабря накануне Нового года и Рождества военные ВСУ обратились к украинцам. Они поздравили украинцев и своих собратьев и пожелали счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях. Впрочем, самые главные и трогательные слова касаются мирного неба над головой и веры в победу.
- Один из бойцов сказал: "Желаю вдохновения в продолжении развития нашей страны. Вы украинцы. Я горжусь тем, что и я украинец". Другой же надеется, что в новом году украинцев ждут радость и счастье, а прежде всего мир над головой.
- Более того, президент дал поручение дал Кабмину повысить зарплату военнослужащим. Также правительство должно усовершенствовать систему денежного довольствия военнослужащих.
Новогоднее поздравление от военных с передовой – смотрите видео