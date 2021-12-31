Відповідну інформацію оприлюднили напередодні Нового року. Зокрема ситуацію контролюватиме десяток техніки.

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Понад тисяча військових охоронятимуть небо над Україною

Понад тисяча військовослужбовців Повітряних сил Збройних Сил України безперервно несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони країни. І свята — не виняток,

– мовиться у повідомленні.

У новорічну ніч повітряний простір над Україною та за її межами моніторитимуть:

десятки радіолокаційних станцій;

прикриватимуть небо зенітні ракетні дивізіони С-300;

а також – Бук-М1 та чергові ланки Су-27 і МіГ-29.

Саме тому військовослужбовців чергових сил командування Повітряних сил, які нестимуть бойове чергування в новорічну ніч, привітали з прийдешнім 2022 роком та подарували їм солодощі.

Артисти Центру військово-медичного мистецтва Повітряних сил виступали для них.

Військових привітали зі святами / Фото "АрміяInform"

Останні новини ЗСУ: коротко

30 грудня напередодні Нового року та Різдва військові ЗСУ звернулися до українців. Вони привітали українців та своїх побратимів та побажали щастя, здоров'я та успіхів у всіх починаннях. Втім найголовніші та найзворушливіші слова стосуються мирного неба над головою та віри у перемогу.

Один з бійців сказав: "Бажаю натхнення у продовженні розбудови нашої країни. Ви українці. Я пишаюсь тим, що і я українець". Інший же сподівається, що в новому році українців чекають радість та щастя, а насамперед – мир над головою.

Ба більше, президент дав доручення дав Кабміну підвищити зарплату військовослужбовцям. Також уряд має вдосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців.

Новорічне привітання від військових з передової – дивіться відео